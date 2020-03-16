По состоянию на 16 марта в мире новым коронавирусом инфицированы 169 387 человек. От болезни излечились уже 77 257 пациентов.
От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 6 513 человек.
Больше всего зараженных в Китае — 81 020 человек. Кроме того, масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается в Италии. Общее количество больных в стране составляет 24 747, умерло 1 809 человек.
На третьем месте по количеству больных находится Иран. Здесь зафиксировано 13 938 зараженных.
Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:
- Германия — 5 813;
- Франция — 5 437;
- Испания — 7 844;
- Нидерланды — 1 136;
- Норвегия — 1 256;
- Швейцария — 2 200;
- Швеция — 1 032;
- Бельгия — 886;
- Дания — 1 739;
- Австрия — 860;
- Польша — 125.
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В Украине по состоянию на 16 марта зафиксировано три случая заболевания коронавирусом. Два из них в Черновицкой области и один (летальный) в Житомирской.
С 12 марта в Украине действует карантин. С полуночи 16 марта приостанавливают работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.
С 17 марта по 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.