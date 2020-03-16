PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Лидеры G7 назвали Covid-19 глобальным кризисом здравоохранения

Страны Большой семерки будут совместно работать над сдерживанием распространения коронавирусной инфекции, включая соответствующие меры пограничного контроля и меры стимулирования их экономик.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое главы стран G7 приняли после внеочередного саммита, прошедшего в форме видеоконференции.

— Мы, Лидеры Большой семерки, признаем, что пандемия Covid-19 — это человеческая трагедия и глобальный кризис здравоохранения, который также создает серьезные риски для мировой экономики.

Мы полны решимости сделать все необходимое для обеспечения решительных глобальных ответных мер на основе более тесного сотрудничества и более тесной координации наших усилий, — говорится в заявлении.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру — карта и хронология

Предусматривается обмен информацией в режиме реального времени об исследованиях и разработках средств борьбы с пандемией, не оставляя никакого географического вакуума, а также запуск совместных исследовательских проектов и совместное использование средств для быстрой разработки, производства и распространения методов лечения и вакцин.

Напомним, Словакия закрыла границу для железнодорожного и автобусного сообщения из-за коронавируса.

Источник: G7 Leaders’ Statement

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка