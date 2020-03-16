Лидеры G7 назвали Covid-19 глобальным кризисом здравоохранения

Страны Большой семерки будут совместно работать над сдерживанием распространения коронавирусной инфекции, включая соответствующие меры пограничного контроля и меры стимулирования их экономик.
Об этом говорится в совместном заявлении, которое главы стран G7 приняли после внеочередного саммита, прошедшего в форме видеоконференции.
— Мы, Лидеры Большой семерки, признаем, что пандемия Covid-19 — это человеческая трагедия и глобальный кризис здравоохранения, который также создает серьезные риски для мировой экономики.
Мы полны решимости сделать все необходимое для обеспечения решительных глобальных ответных мер на основе более тесного сотрудничества и более тесной координации наших усилий, — говорится в заявлении.
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Предусматривается обмен информацией в режиме реального времени об исследованиях и разработках средств борьбы с пандемией, не оставляя никакого географического вакуума, а также запуск совместных исследовательских проектов и совместное использование средств для быстрой разработки, производства и распространения методов лечения и вакцин.
Напомним, Словакия закрыла границу для железнодорожного и автобусного сообщения из-за коронавируса.
Источник: G7 Leaders’ Statement