Лидеры G7 назвали Covid-19 глобальным кризисом здравоохранения

Страны Большой семерки будут совместно работать над сдерживанием распространения коронавирусной инфекции, включая соответствующие меры пограничного контроля и меры стимулирования их экономик.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое главы стран G7 приняли после внеочередного саммита, прошедшего в форме видеоконференции.

— Мы, Лидеры Большой семерки, признаем, что пандемия Covid-19 — это человеческая трагедия и глобальный кризис здравоохранения, который также создает серьезные риски для мировой экономики.

Мы полны решимости сделать все необходимое для обеспечения решительных глобальных ответных мер на основе более тесного сотрудничества и более тесной координации наших усилий, — говорится в заявлении.