Пандемия коронавируса: ЕС на месяц закрывает свои границы

Евросоюз решил для противодействия пандемии Covid-19 временно запретить передвижение через свои внешние границы сроком на 30 дней. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонной конференции с лидерами стран Большой семерки.

– Мы решили временно ограничить необязательные поездки в Европейский союз. Будут исключения, например, для граждан ЕС, которые возвращаются, для медицинских работников и т. п. Эти временные ограничения вводятся на период в 30 дней с целью сдерживания распространения вируса, – сказала она.

По ее словам, срок этих ограничений может быть продлен в случае необходимости.

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По состоянию на 16 марта в мире Covid-19 инфицированы почти 170 тыс. человек. От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса, умерли 6 513 пациентов. Из больниц выписали 77 тыс. 257 человек.