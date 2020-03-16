Россия отправила на Донбасс два Бука: новые подробности по делу МН17

Судебный комплекс, словно неприступная крепость. В таких условиях проходит заседание Гааского окружного суда по делу катастрофы самолета МН17. Boeing малазийской авиалинии был сбит с зенитно-ракетной установки БУК в июле 2014 года над оккупированным Донбассом. Тогда погибли 289 человек.

Суд перенесли из Гааги в другой город из-за большого количества тех, кто хочет присутствовать на заседаниях. Только родственников погибших несколько сотен. А еще почти полтысячи аккредитованных журналистов со всего мира.

Среди фамилий обвиняемых трое россиян — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов. Все они российские кадровые военные. Еще один подозреваемый — украинец Леонид Харченко, который воевал в рядах боевиков. Их роль — транспортировка Бука из России, затем его охрана.

Когда самолет был сбит, сокрытие ракетной установки и переправки обратно в Россию.

Но сюрприза в зале суда не произошло. Ни один из обвиняемых на процесс не явился.

Изначально трагедии была создана совместная следственная группа из 5 стран: Бельгии, Австралии, Нидерландов, Малайзии и Украины. С нашей стороны — четверо прокуроров. Во главе с заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым.

Все в зале понимают, что четверо обвиняемых — это лишь исполнители. Могли ли они действовать самостоятельно? Вероятно нет, убежден адвокат Джерри Скиннер. Он представляет на суде интересы 40 семей, родственники которых погибли около Снежного.

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Главная интрига в зале суда, пополнится ли список обвиняемых военно-политической верхушкой России. Среди вероятных претендентов — экс-советник Путина Владислав Сурков, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель ФСБ Александр Бортников.

В первые дни суда эти имена так и не прозвучали. Впрочем, говорят наблюдатели, это лишь вопрос времени.

На заседании суда раздается сенсационная новость.

Из России на Донбасс отправляли, оказывается, не один, а два Буки.

Привезти первый должен был офицер ГРУ России. Но зенитно-ракетная установка сломалась. Тогда отправили вторую. Которая и попала впоследствии в малазийский пассажирский Boeing.

Следователям известно, кто именно нажимал кнопку пуска ракеты из Бука. Но фамилия пока не прозвучала. У следствия есть и свидетели запуска ракеты. В том числе среди тех, кто воевал на стороне боевиков.

Имена свидетелей на процессе пока не называют. Они все под специальными кодами.

Россия начала грязную игру, говорят адвокаты потерпевших. Препятствование следствию, хакерские атаки и попытки помешать сбору доказательств.

Кремль начал в Нидерландах целую информационную кампанию, чтобы показать якобы Москва к катастрофе не имеет отношения.

Накануне суда в местной прессе появилась информация, на которой почти 6 лет стоял гриф секретно. Оказывается в 2014 году Нидерланды планировали военную операцию на востоке Украины.

Операцию тогда отменили в последний момент. После того, как боевики позволили вывезти из-под оккупированного Снежного тела погибших.

Родственники погибших устроили под посольством России в Нидерландах акцию протеста.

30 млн долларов компенсации — столько собираются требовать с России родственники погибших. Но финансовые потери для Кремля лишь капля в море. Удар может быть куда больше, говорит бывшая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Сейчас дело о сбитом МН17 — это 30 тыс. страниц. Местные юристы подсчитали, что судебный процесс может длиться не менее 5 лет.

Факты ICTV ранее писали о том, как готовились к суду по делу МН17.