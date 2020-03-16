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Факты / Мир

Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса

Правительство России приняло решение закрыть границу с Белорусью для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других предупредительных шагов, — сказал Мишустин.

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Также он добавил, что российское правительство намерено действовать на опережение, чтобы не допустить массового распространения коронавируса.

К слову, в Китае от коронавируса излечились 67 тыс. 700 людей из 80 тыс. 800.

Источник: ТАСС

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