Продажа нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые за четыре года опустилась до $30 за баррель.

По данным биржи на 11.55 (14.55 по Киеву), котировки подешевели до $30,2 за баррель, упав почти на 12%.

На апрельские фьючерсы нефти марки WTI опустилась на 8,4% до $29,7 за баррель.

Падение цен связано с решениям Федеральной резервной системы США о снижении базовой ставки до 0-0,25%.

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Также на рынок повлияло рекордное падение объемов промышленного производства Китая из-за вспышки коронавируса.

Как писали Факты ICTV, причиной масштабных колебаний цены на нефть стал конфликт между Россией и Саудовской Аравией.

На мировом рынке образовался избыток нефти — Китай, который был одним из крупнейших ее импортеров, сократил спрос из-за епидемии коронавируса.

Источник: Theice.com