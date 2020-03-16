PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В Британии пожилым людям рекомендуют четыре месяца самоизоляции

Британия усиливает меры по борьбе с коронавирусом и рекомендует всем людям, которые старше 70 лет оставаться дома.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подчеркнул, что пожилым людям необходимо оставаться в самоизоляции до четырех месяцев.

Читайте: Сколько украинцев заразились коронавирусом за границей

Также будут включены полномочия по запрету массовых собраний и возмещения убытков организациям.

Ранее Факты ICTV писали, что в США стартуют клинические испытания на людях вакцины от коронавируса.

Источник: The Times

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка