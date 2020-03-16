В Польше еще два украинца заболели коронавирусом

В Польше коронавирус обнаружили в еще двух украинцев.
Covid-19 диагностировали у двух граждан Украины в городах Цешин и Тыхы Силезского воеводства.
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Один украинец приехал в Польшу из Украины, второй — из Германии.
В Цешине пациента, который вернулся из Германии, изолировали в домашних условиях. Его состояние нормальное. Второй пациент, приехавший из Украины, находится в больнице в городе Тыхы, — отметила пресс-секретарь воеводы Силезского воеводства Алина Кухажевская.
В целом количество зараженных коронавирусом в Польше возросло еще на 25 человек.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Польша закрыла границы для иностранцев.
Источник: Wprost.pl.
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