PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В Польше еще два украинца заболели коронавирусом

В Польше коронавирус обнаружили в еще двух украинцев.

Covid-19 диагностировали у двух граждан Украины в городах Цешин и Тыхы Силезского воеводства.

Читайте: Закрытие границ для иностранцев: в Украину не пустили более 50 граждан

Один украинец приехал в Польшу из Украины, второй — из Германии.

В Цешине пациента, который вернулся из Германии, изолировали в домашних условиях. Его состояние нормальное. Второй пациент, приехавший из Украины, находится в больнице в городе Тыхы, — отметила пресс-секретарь воеводы Силезского воеводства Алина Кухажевская.

В целом количество зараженных коронавирусом в Польше возросло еще на 25 человек.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Польша закрыла границы для иностранцев.

Источник: Wprost.pl.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка