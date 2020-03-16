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В США стартуют клинические испытания на людях вакцины от коронавируса

В исследовательском институте в Сиэтле (США) Kaiser Permanente Washington Health Research Institute первый участник клинических испытаний вакцины для защиты от коронавируса 16 марта получит экспериментальную дозу.

Всего в испытаниях будут участвовать 45 молодых, здоровых волонтеров. Вакцину разработали Национальный институт здравоохранения США (NIH) и компания Moderna Inc.

Читайте: Для США разработан новый сверхбыстрый тест на коронавирус

На полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в США для борьбы с коронавирусом.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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