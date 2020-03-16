В США стартуют клинические испытания на людях вакцины от коронавируса

В исследовательском институте в Сиэтле (США) Kaiser Permanente Washington Health Research Institute первый участник клинических испытаний вакцины для защиты от коронавируса 16 марта получит экспериментальную дозу.
Всего в испытаниях будут участвовать 45 молодых, здоровых волонтеров. Вакцину разработали Национальный институт здравоохранения США (NIH) и компания Moderna Inc.
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На полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.
Ранее Факты ICTV писали, что президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в США для борьбы с коронавирусом.
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