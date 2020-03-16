Украинцам, которые возвращаются из некоторых регионов Австрии, рекомендуют сделать тест на коронавирус

Гражданам Украины, которые в последнее время посещали австрийский курорт Ишгль в Тироле, а также в Санкт-Антоне, рекомендуют пройти тест на коронавирус и ограничить свое общение.

По словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, такая просьба связана с тем, что в указанных регионах Австрии наблюдаются многочисленные случаи распространения коронавируса.

Александр Щерба также добавил, что если возможности сделать тест нет, то лучше оставаться в самоизоляции.

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К слову, по состоянию на 16 марта общее количество больных коронавирусом в Австрии составляет 860 человек.

Напомним, с полуночи 17 марта Австрия временно прекращает авиасообщение с Украиной, Россией, Великобританией и Нидерландами.

То есть гражданам этих стран запрещен въезд в Австрию прямыми авиарейсами.