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Факты / Мир

Американцы скупают оружие и боеприпасы из-за карантина

В США возникли очереди в магазины торгующие оружием и боеприпасами.

Продажи резко выросли на фоне сообщений о карантине в стране.

Очередь в магазин оружия зафиксировали в городе Пасифика в штате Калифорния.

Читайте: В США введен режим чрезвычайной ситуации — Трамп

По последним данным, в США зарегистрировано 3 487 случаев заражения на Covid-19, 68 человек умерли.

Как писали раньше Факты ICTV, в США для предотвращения распространения коронавируса вводят новые ограничения.

Власти призывают людей не собираться группами более 10 человек, не посещать бары, рестораны и фуд-корты в течение двух недель.

Источник: Ruptly

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