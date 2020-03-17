В США возникли очереди в магазины торгующие оружием и боеприпасами.
Продажи резко выросли на фоне сообщений о карантине в стране.
Очередь в магазин оружия зафиксировали в городе Пасифика в штате Калифорния.
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По последним данным, в США зарегистрировано 3 487 случаев заражения на Covid-19, 68 человек умерли.
Как писали раньше Факты ICTV, в США для предотвращения распространения коронавируса вводят новые ограничения.
Власти призывают людей не собираться группами более 10 человек, не посещать бары, рестораны и фуд-корты в течение двух недель.
Источник: Ruptly
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