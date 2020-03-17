По состоянию на 16 марта в мире коронавирусом инфицировано 182 405 человек. От болезни вылечились уже 79 433 пациента.
От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 7 157 человек.
Больше всего зараженных в Китае — 81 049 человек. Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 27 980, умерло 2 158 человек.
На третьем месте по количеству больных находится Иран. Здесь зафиксирован 14 991 зараженный.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:
- Германия – 7 272;
- Франция – 6 650;
- Испания – 9 942;
- Нидерланды – 1 414;
- Норвегия – 1 347;
- Швейцария – 2 330;
- Швеция – 1 121;
- Бельгия – 1 058;
- Дания — 932;
- Австрия – 1 018;
- Польша — 177.
Напомним, 16 марта тест подтвердил два первых случая заражения Covid-19 в Киеве. Всего в Украине подтверждено семь случаев инфицирования коронавирусом, из них один — летальный.