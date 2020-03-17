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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 17 марта

По состоянию на 16 марта в мире коронавирусом инфицировано 182 405 человек. От болезни вылечились уже 79 433 пациента.

От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 7 157 человек.

Больше всего зараженных в Китае — 81 049 человек. Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 27 980, умерло 2 158 человек.

На третьем месте по количеству больных находится Иран. Здесь зафиксирован 14 991 зараженный.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру — карта и хронология

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

  • Германия – 7 272;
  • Франция – 6 650;
  • Испания – 9 942;
  • Нидерланды – 1 414;
  • Норвегия – 1 347;
  • Швейцария – 2 330;
  • Швеция – 1 121;
  • Бельгия – 1 058;
  • Дания — 932;
  • Австрия – 1 018;
  • Польша — 177.

Напомним, 16 марта тест подтвердил два первых случая заражения Covid-19 в Киеве. Всего в Украине подтверждено семь случаев инфицирования коронавирусом, из них один — летальный.

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