По состоянию на 16 марта в мире коронавирусом инфицировано 182 405 человек. От болезни вылечились уже 79 433 пациента.

От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 7 157 человек.

Больше всего зараженных в Китае — 81 049 человек. Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 27 980, умерло 2 158 человек.

На третьем месте по количеству больных находится Иран. Здесь зафиксирован 14 991 зараженный.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

Германия – 7 272;

Франция – 6 650;

Испания – 9 942;

Нидерланды – 1 414;

Норвегия – 1 347;

Швейцария – 2 330;

Швеция – 1 121;

Бельгия – 1 058;

Дания — 932;

Австрия – 1 018;

Польша — 177.

Напомним, 16 марта тест подтвердил два первых случая заражения Covid-19 в Киеве. Всего в Украине подтверждено семь случаев инфицирования коронавирусом, из них один — летальный.