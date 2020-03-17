Пандемия коронавируса может длиться два года — институт Коха

Пандемия коронавируса может длиться два года.

Вирус будет распространяться волнами, заявил президент немецкого Института Роберта Коха Ларс Шаде.

Шаде призвал людей не проводить так называемые коронавирусные вечеринки, когда люди приглашают домой большую компанию из-за того, что клубы закрываются.

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— Пожалуйста, не делайте этого, — обратился Шаде к согражданам.

По данным Института Роберта Коха, больше всего больных на Covid-19 в Германии имеет земля Северная Рейн-Вестфалия — 1407. На втором месте Бавария — 886, на третьем Баден-Вюртемберг — 827.

Ранее мы писали, согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в мире по состоянию на 17 марта инфицировано почти 170 тыс. человек.

Источник: Институт Коха