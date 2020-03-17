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Совбез ООН отложил заседания до конца недели

Из-за вспышки коронавируса Совет ООН отложил все заседания, запланированные на текущей неделе.

Штаб-квартира Совбеза ООН находится в Нью-Йорке, где самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в США.

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В городе, где расположена штаб-квартира Совета безопасности ООН, самое большое количество инфицированных коронавирусом в США.

Всего в Нью-Йорке зафиксировано 950 случаев Covid-19.

К слову, в США стартуют клинические испытания на людях вакцины от коронавируса.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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