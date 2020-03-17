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Факты / Мир

В США из-за коронавируса вводят новые ограничения

В США для предотвращения распространения коронавируса вводят новые ограничения.

Во Флориде закрываются общественные пляжи. Администрация Трампа призывает людей не собираться группами более 10 человек, посещать бары, рестораны и фуд-корты на протяжении двух недель.

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Главный специалист по инфекционным заболеваниям в США, доктор Энтони Фаучи считает, что люди должны серьезно относиться к карантинным мерам и не посещать места с большим скоплением людей.

К слову, в США стартуют клинические испытания на людях вакцины от коронавируса.

Источник: CNN

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