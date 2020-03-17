В Национальном институте аллергии и инфекционных болезней США тестируют вакцину от коронавируса Covid-19.

Четырем волонтерам ввели прототип вакцины, чтобы установить, безопасна ли она для иммунной системы человека.

Всего в тестах примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет.

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— Если окажется, что вакцина эффективна для предотвращения заболевания коронавирусом, дальнейшие исследования будут продолжаться от 12 до 18 месяцев, — говорит директор Института Энтони Фоче.

В основу разработки легли наработки над экспериментальной вакциной против MERS — коронавируса ближневосточного респираторного синдрома, эпидемия которого прокатилась по Ближнему Востоку в 2012 году.

Всемирная организация здравоохранения сейчас разрабатывает четыре вакцины против коронавируса.

Две из них будут пригодными для тестирования на людях через три-четыре месяца.