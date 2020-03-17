Люди со II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются коронавирусом Covid-19.

Китайские ученые взяли образцы анализов более 2 тыс. пациентов из больниц городов Ухань и Шэньчжэнь.

Для начала исследователи выяснили пропорцию, с которой различные группы крови распределены среди испытуемых.

Из почти 4 тыс. человек, которые сдали тесты, у трети была I группа, в другой трети — II. В четвертой части у исследованных — III группа и у остальных — IV.

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В итоге оказалось, что 37,75% пациентов со II группой заболели коронавирусом. С III группой крови таких было 26,42%.

Меньше было инфицированных у людей с I группой крови — 25,80% и с IV — 10,3%.

Напомним, в Национальном институте аллергии и инфекционных болезней США тестируют вакцину от коронавируса Covid-19.

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Источник: Globaltimes