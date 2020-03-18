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Факты / Мир

Из-за коронавируса Ryanair может отменить 80% рейсов

Из-за коронавируса бюджетная авиакомпания Ryanair может приостановить большинство рейсов с 24 марта 2020 года.

Графики полетов могут сократить на 80%.

— Кроме очень небольшого количества рейсов для поддержания необходимого сообщения, преимущественно между Великобританией и Ирландией, остальные рейсы будут отменены с полуночи 24 марта, — говорится в сообщении.

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Авиакомпания предварительно извинилась за возможную отмену рейсов и нарушение планов клиентов, но для них безопасность людей в приоритете.

В то же время Ryanair планирует поддерживать тесный контакт с министерствами иностранных дел всех правительств ЕС о репатриации граждан ЕС и готова выполнять спасательные рейсы.

Напомним, авиакомпания Международные авиалинии Украины полностью отменила рейсы из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Источник: The Irish Times

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