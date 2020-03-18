По состоянию на 18 марта в мире коронавирусом инфицировано 198 004 человека. При этом вылечились уже 81 947 пациентов.
От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 7 948 человек. Больше всего зараженных в Китае – 81 074 человек.
Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 31 506, болезнь убила уже 2 503 человека.
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На третьем месте по количеству больных находится Иран. Здесь зафиксировано 16 169 зараженний.
Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:
- Германия – 9 360;
- Франция – 7 695;
- Испания – 11 829;
- Нидерланды – 1 710;
- Норвегия – 1 471;
- Швейцария – 2 700;
- Швеция – 1 196;
- Бельгия – 1 243;
- Дания – 1024;
- Австрия – 1 332;
- Польша – 238.
По состоянию на 18 марта коронавирусом в Украине заразились 14 человек, двое больных умерли.