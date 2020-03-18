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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 18 марта

По состоянию на 18 марта в мире коронавирусом инфицировано 198 004 человека. При этом вылечились уже 81 947 пациентов.

От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 7 948 человек. Больше всего зараженных в Китае – 81 074 человек.

Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 31 506, болезнь убила уже 2 503 человека.

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На третьем месте по количеству больных находится Иран. Здесь зафиксировано 16 169 зараженний.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

  • Германия – 9 360;
  • Франция – 7 695;
  • Испания – 11 829;
  • Нидерланды – 1 710;
  • Норвегия – 1 471;
  • Швейцария – 2 700;
  • Швеция – 1 196;
  • Бельгия – 1 243;
  • Дания – 1024;
  • Австрия – 1 332;
  • Польша – 238.

По состоянию на 18 марта коронавирусом в Украине заразились 14 человек, двое больных умерли.

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