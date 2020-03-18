По состоянию на 18 марта в мире коронавирусом инфицировано 198 004 человека. При этом вылечились уже 81 947 пациентов.

От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 7 948 человек. Больше всего зараженных в Китае – 81 074 человек.

Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 31 506, болезнь убила уже 2 503 человека.

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На третьем месте по количеству больных находится Иран. Здесь зафиксировано 16 169 зараженний.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

Германия – 9 360;

Франция – 7 695;

Испания – 11 829;

Нидерланды – 1 710;

Норвегия – 1 471;

Швейцария – 2 700;

Швеция – 1 196;

Бельгия – 1 243;

Дания – 1024;

Австрия – 1 332;

Польша – 238.

По состоянию на 18 марта коронавирусом в Украине заразились 14 человек, двое больных умерли.