Цена нефти Brent упала ниже $28

Цена нефти Brent потеряла 2,5% и опустилась до $27,42 за баррель.
Это минимальная стоимость с января 2016 года.
Стоимость нефти марки WTI снизилась на 3,93% и составляет $25,93. Такая цена также впервые с 2016-го.
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От более сильного падения цены на нефть удерживает информация о том, что США и Китай решили пополнить стратегические резервы из-за карантина во многих странах.
Раньше Факты ICTV рассказывали о том, что АМКУ ожидает снижения цен на бензин после обвала стоимости нефти. Чиновники обещают внимательно следить за динамикой цен на рынке розничной торговли и наказывать спекулянтов.
Источник: ICE
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