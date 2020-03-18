В США во всех штатах подтвердили инфицирование коронавирусом

Западная Вирджиния — последний штат США, в котором зафиксировали инфицирование новым коронавирусом.
В США уже почти 6 тыс. людей заболели на коронавирус. В итоге президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране.
Кроме того, все штаты США проводят, проверяют и используют свои собственные тесты, а не ждут одобрения FDA.
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Медицинские и государственные чиновники широко обвиняют нехватку тестирования в резком росте числа случаев заболевания в США.
Ранее Факты ICTV писали, что в Национальном институте аллергии и инфекционных болезней США тестируют вакцину от коронавируса Covid-19.
Четырем волонтерам ввели прототип вакцины, чтобы установить, безопасна ли она для иммунной системы человека.
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