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Факты / Мир

В США во всех штатах подтвердили инфицирование коронавирусом

Западная Вирджиния — последний штат США, в котором зафиксировали инфицирование новым коронавирусом.

В США уже почти 6 тыс. людей заболели на коронавирус. В итоге президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране.

Кроме того, все штаты США проводят, проверяют и используют свои собственные тесты, а не ждут одобрения FDA.

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Медицинские и государственные чиновники широко обвиняют нехватку тестирования в резком росте числа случаев заболевания в США.

Ранее Факты ICTV писали, что в Национальном институте аллергии и инфекционных болезней США тестируют вакцину от коронавируса Covid-19.

Четырем волонтерам ввели прототип вакцины, чтобы установить, безопасна ли она для иммунной системы человека.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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