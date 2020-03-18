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В Турции подтвердили первую смерть от Covid-19

Минздрав Турции подтвердил первый случай смерти от коронавируса Covid-19.

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджа, скончавшемуся больному было 89 лет.

– Он заразился от своего работника, вернувшегося из поездки в Китай, – уточнил он.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

На данный момент общее число инфицированных в Турции составляет 98 человек.

По состоянию на 18 марта в мире коронавирусом инфицировано 198 004 человека. При этом вылечились уже 81 947 пациентов. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 7 948 человек.

Источник: Anadolu

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