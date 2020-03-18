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Факты / Мир

В Италии начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных

В Италии в ближайшую неделю начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.

Вакцину разработали итальянские ученые компании Takis. Ее получили на основании фрагмента генетического материала вируса.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

В случае удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях уже осенью.

Всего в мире зафиксировали 191 683 случаев коронавируса. Первую позицию по количеству заболевших и случаев смерти по-прежнему занимает Китай – 81 086 случаев.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине подтвердили еще 7 случаев заражения Covid-19.

Источник: ANSA

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