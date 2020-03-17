Какие ограничения ввели страны Европы из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса охватила весь мир, по состоянию на 18 марта зафиксировано 196 639 случаев заражения Covid-19.

Эпицентром распространения болезни в Европе стала Италия, из-за чего ряд стран закрыли свои границы.

Евросоюз решил для противодействия пандемии Covid-19 временно запретить передвижение через свои внешние границы сроком на 30 дней.

Западная Европа

Австрия

В Австрии зафиксировано 1332 случая заражения. В связи с этим австрийская власть запретила въезд для итальянцев. Австрийцев, которые сейчас в Италии, правительство хочет срочно эвакуировать и обязать их пройти 14-дневный домашний карантин.

16 марта прекращено авиасообщение с Францией, Швейцарией и Испанией, австрийцам в этих странах рекомендовано вернуться домой.

Бельгия

Торговые заведения, обеспечивающие базовые потребности, такие как аптеки, продуктовые и зоомагазины останутся открытыми. Остальные магазинов будут закрыты в течение выходных.

Рестораны, кафе и ночные клубы будут закрыты на время действия усиленных мер безопасности. Также отменены развлекательные, спортивные и культурные мероприятия.

Гражданам не рекомендуют пользоваться общественным транспортом, если в этом нет крайней необходимости.

Лихтенштейн

В стране зафиксировано четыре случая инфицирования. Карантин не введено.

Люксембург

В стране зафиксировано 140 случаев инфицирования — на фоне вспышки коронавируса правительство Люксембурга решило закрыть на карантин все школы. Предварительно, вынужденные каникулы продлятся с понедельника до 27 марта, а школьники перейдут на дистанционное обучение. Родителей пообещали обеспечить дополнительным отпуском по уходу за маленькими детьми. Ограничения на границах не введено. Монако В стране зафиксировано 7 случаев инфицирования. Карантин не введено.

Нидерланды

С 16 марта школы и детские центры по всей стране закрыты на карантин. Бары, рестораны и спортивные клубы также не работают.

В Нидерландах зафиксировано 1 708 случаев заболевания коронавирусом, 20 пациентов умерли. Ограничения на въезд/выезд из страны не введено.

Германия

Берлинским сенатом закрыты все государственные культурные заведения, в 17.03.2020 должны быть закрыты все образовательные учреждения. Другие федеральные земли планируют вводить аналогичные меры в ближайшее время.

16 марта, Германия частично закрыла границы с Данией, Францией, Люксембургом, Австрией и Швейцарией.

Франция

Во Франции, где от заболевания погибло 148 человек, с 14 марта закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и большинство магазинов.

Страна с населением 63,5 миллиона человек зарегистрировала более 7 683 подтвержденных случаях коронавируса.

Власть Французской Полинезии (заморская территория Франции) ввела запрет на вхождение круизных лайнеров в акватории островов архипелага. С 15.03.2020 до нового распоряжения в стране объявлена третья стадия (высшая) эпидемии коронавируса.

Швейцария

Правительство Швейцарии приняло решение закрыть учебные заведения до 4 апреля, запретить мероприятия с участием более 100 человек и усилить пограничные проверки.

въезд из Италии ограничен. Разрешение на въезд — только для граждан Швейцарии, лиц с видом на жительство в Швейцарии и для тех, кто работает в Швейцарии;

въезд из стран и районов риска ограничен. Введен шенгенское пограничный контроль;

Южная Европа

Албания

Албания ввела трехдневный комендантский час из-коронавирус, за нарушение правил гражданам грозит до 5 тыс. евро штрафа.

Андорра

В стране обнаружили 16 случаев коронавируса. Карнтин не объявлен.

Босния и Герцеговина

В стране объявлено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.

По словам премьер-министра Зорана Тегелтижа, правительство ввело чрезвычайное положение на всей территории страны.

При этом он добавил, что в стране будет создан координационный центр по борьбе с пандемией.

Отмечается, что в настоящее время в Боснии и Герцеговине подтверждено 26 случаев заболевания коронавируса. Двое уже вылечились.

Греция

В стране прекращено автомобильную, морскую и воздушную связь с Албанией и Северной Македонией, за исключением перевозки грузов и въезда граждан Греции.

прекращено морское и воздушное сообщение с Италией, воздушное — с Испанией;

введен запрет на проход круизных судов;

закрыты учебные заведения и образовательные учреждения;

введено меры карантинные мероприятия в трех регионах страны.

Испания

Объявлено чрезвычайное положение. Физическим лицам разрешается перемещаться (пешком или на личных транспортных средствах) в случае крайней необходимости.

закрыты учебные заведения;

населению рекомендуется ограничить выезды за границу

прекращена работа предприятий торговли, кроме продовольственных товаров и средств первой необходимости;

правительства Испании и Португалии определяют меры по охране здоровья на границе между странами.

не исключается вероятность закрытия границы между Испанией и Португалией.

Италия

В стране ограничен въезд для иностранцев.

ограничено авиа, железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение;

введен запрет покидать пределы населенного пункта проживания без особой надобности;

отменены массовые мероприятия;

школы и вузы перешли на дистанционное обучение по специальным программам.

Северная Македония

Политические партии Северной Македонии решили перенести парламентские выборы 12 апреля из-за вспышки коронавируса.

Страна ввела ряд мер по сдерживанию распространения заболевания, среди которых — запрет на общественные собрания и въезд иностранных граждан. Страна также закрыла большинство пограничных переходов.

Мальта

Правительство Мальты пока не видит необходимости полной изоляции жителей дома, но постепенно вводит ограничительные меры, чтобы уменьшить градус распространения вируса.

Министр внутренних дел Байрон Камиллери заявил, что подразделение полиции по вопросам административного правопорядка работает круглосуточно для выполнения мероприятий карантина. Всего было проведено 376 проверок и выписано пять штрафов.

Португалия

Из-за пандемии коронавируса на границе Португалии и Испании будет работать только 9 пунктов пропуска

Отменяются все занятия в школах и высших учебных заведениях минимум до 9 апреля.

Клубы и бары будут закрыты, работа торговых центров и других общественных служб будет ограничена, чтобы избежать переполнения в помещениях, максимальная вместимость ресторанов будет уменьшена на треть.

Сербия

В стране объявлено чрезвычайное положение, закрыты границы для въезда иностранных граждан.

запрет на проведение спортивных мероприятий с участием зрителей,

запрет на проведение массовых мероприятий.

Словения

Страна усилила контроль на границе с Италией. Прекращено железнодорожные, а также автобусные перевозки через границу между Италией и Словенией;

введен запрет на приземление самолетов из итальянских аэропортов, которые расположены в наиболее пораженных вирусом регионах;

правительственным указом запрещено проведение массовых публичных мероприятий с участием более 100 человек;

приостановлены занятия во всех учебных заведениях.

Хорватия

Все иностранцы, въезжающие в Хорватию из пораженных коронавирусом регионов должны пройти карантин.

Чорногория

Эта страна стала последней, в карте Европы, где обнаружили коронавирус. Об инфицировании черногорцев сообщил премьер-министр Черногории Душко Маркович.

запрет въезда и выезда в / из Черногории;

к гражданам, которые прибыли из инфицированных стран применяется обязательный карантин в течение 14 дней

усиление пограничного контроля.

Северная Европа

Великобритания

В королевстве отменено прямое авиационное сообщение с регионами мира, где фиксируется наибольшее количество случаев инфекции.

карантин введен лишь в отдельных школах, ученики которых в феврале 2020 побывали в северной Италии;

Дания

13 марта Дания присоединились к ряду стран ЕС, которые приняли односторонние решения по закрытию границ для иностранцев.

Власть осознает, что закрытие границ приведет к негативным последствиям для бизнеса и для жителей Дании, но ситуация показывает, что такие решения оправданы, отметила глава правительства Фредериксен.

Естония

Запроваджено надзвичайний стан до 1 травня та обмежено перетин зовнішнього і внутрішнього кордонів Шенгенської зони. В Естонію в подальшому зможуть в’їхати тільки громадяни Естонії та особи, які мають посвідку на проживання.

запрещены массовые мероприятия;

не работают учебные заведения;

запрещено причаливания круизных судов в порты Эстонии;

в пунктах пересечения границы вводится санитарный контроль с целью выявления у людей симптомов коронавируса;

все иностранцы должны пройти карантин.

Ирландия

Ирландия объявила о закрытии школ, колледжей и других государственных учреждений в ответ на распространение коронавируса.

Исландия

Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями объявил чрезвычайное положение в Исландии после того, как было установлено, что два человека заразились коронавирусом на территории страны.

Латвия

С 17 марта по 14 апреля Латвия запрещает наземные и воздушные пассажирские перевозки через границу. Это касается железнодорожных, автобусных и паромных перевозок. Грузовые перевозки останутся.

Латвийцы смогут вернуться в страну, а иностранцы — покинули Латвию. В то же время дипломатические учреждения не смогут выдавать визы до 14 апреля. Запрещают проведение публичных мероприятий.

Литва

Правительство Литвы объявил 14-дневный карантин по всей стране. В настоящее время иностранцам, если они не работают и не проживают в Литве, запрещают въезжать в страну любым транспортным средством. Ограничение не касается дипломатов и персонала НАТО.

Литовцам, которые сейчас за границей, рекомендуют вернуться. Отмечается, что граждан Литвы также касаться ограничения выезжать из-за пределы страны.

На время карантина запрещены все публичные мероприятия. Также на две недели закрываются бары, рестораны, магазины, за исключением продуктовых и аптек.

Норвегия

Был введен обязательный карантин для всех граждан, въезжающих на территорию Норвегии (касается всех граждан, которые въехали на территорию Норвегии, начиная с 27 февраля 2020 года).

С 16 марта закрыты границы для иностранных граждан, не имеющих вида на жительство в Норвегии.

Финляндия

Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявили чрезвычайное положение и ряд новых мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Финляндия немедленно закроет свои границы и призывает своих граждан за рубежом вернуться домой.

Граждане, которым более 70 лет, должны самоизолироваться на карантин.

Швеция

Правительство Швеции рекомендует всем колледжам и университетам ввести дистанционное обучение со среды, 18 марта.

Учреждения начального и дошкольного образования пока будут работать без изменений.

Восточная Европа

Беларусь

Беларусь пока не планирует запрещать въезд на территорию страны иностранных граждан из стран высокого уровня опасности (КНР, Италия, Иран), закрывать границу или существенно ограничивать контакты с иностранными организациями.

Болгария

Введено чрезвычайное положение и приостановлено посещение торгово-развлекательных центров, дискотек (банки, продуктовые магазины, аптеки будут продолжать работать в штатном режиме).

приостановлены занятия в детских садах, школах, высших учебных заведениях (осуществляется переход на дистанционную форму обучения);

запрет на проведение массовых мероприятий;

вводится дистанционная форма работы.

Молдова

В стране введено Красный уровень опасности, отменяются все регулярные авиарейсы с Италией, Испанией и Францией.

В ближайшее время Молдова приостановит международное пассажирское автомобильное сообщение регулярных и нерегулярных рейсов, железнодорожное сообщение в/из Молдовы, а также деятельность ряда пунктов пропуска на молдавско-украинской и молдавско-румынской границе.

введен запрет на проведение массовых мероприятий;

закрыты все учебные заведения;

усилена ответственность за несоблюдение карантина;

отменено работу городского транспорта в г. Кишинев.

Польша

С 15 марта иностранцам запрещено въезжать в страну, а поляки, возвращающиеся на родину, должны провести две недели на карантине.

восстанавливается пограничный контроль на границах Польши со странами ЕС;

приостанавливается международное воздушное и железнодорожное сообщение;

ограничено деятельность торговых центров (будут работать только продуктовые магазины и аптеки)

закрыты учебные (школы, вузы) и дошкольные учреждения.

Румыния

В стране введено чрезвычайное положение, приостановлена деятельность ряда пунктов пропуска на границе Румынии с Сербией, Венгрией, Болгарией, Молдовой и с Украиной.

Приостановлено авиа, железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение с Италией.

операторы авиакомпаний обязаны не допускать на посадку иностранцев, прибывающих в Румынию транзитом из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи;

отменены занятия в учебных заведениях;

запрещается проведение публичных мероприятий, количество участников которых превышает 1000 человек.

Словакия

Правительство Словакии также закрыло свои границы для иностранцев. 13 марта на всех пограничных переходах страны с соседними государствами, кроме Польши — жесткий контроль.

закрыто международные аэропорты;

прекращена деятельность малых пунктов пропуска;

прекращены международные железнодорожные и автобусные перевозки;

введен обязательный 14-дневный домашний карантин для всех граждан, возвращающихся из стран наибольшего риска;

закрыто культурные учреждения.

Венгрия

Страна закрыла границы для всего пассажирского транспорта, в страну смогут попасть только венгры.

введено чрезвычайное положение;

запрет въезда на территорию Венгрии всех лиц, следующих с территории Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и Израиля;

введено пограничный контроль на венгерско-словенской, венгерско-австрийской границе;

усиленные меры безопасности и контроля на венгерско-хорватской границы.

Украина

16 марта Украина закрыла иностранцам свою границу для въезда в страну, чтобы не допустить проникновения коронавируса. При этом пока украинцы имеют возможность вернуться домой из любой точки мира.

Чехия

Правительство Чехии из-за угрозы распространения коронавируса решило полностью закрыть границы страны для иностранцев.

Чехам и иностранцам, постоянно проживающим в стране, запрещается выезжать за границу.

запрещено проведение любых культурных, спортивных, религиозных и других акций, участие в которых принимает более 30 человек;

закрываются для посещения общественности спортивные залы, развлекательные заведения и галереи;

закрыто в ночное время заведения общественного питания;

запрещено осуществлять международные наземные транспортные перевозки более 9 пассажиров в одном транспортном средстве для перевозчиков, въезжающих на территорию Чехии;

Ранее Факты ICTV писали, что 17 марта Верховная Рада Украины приняла ряд законов, которые касаются карантина в Украине. В частности закон, который предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.

С 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.