Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса

Песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах в мае 2020 года, отменили из-за коронавируса.

Оргкомитет конкурса принял решение перенести его на 2021 год. Конкурс пройдет в Роттердаме, в нем смогут принять участие все артисты, которые прошли отбор на Евровидение-2020.

— Европейский вещательный союз принял трудное решение не продлевать организацию конкурса. Здоровье артистов, персонала и посетителей, а также ситуация в Нидерландах и в Европе, привели к такому решению, — говорится в заявлении.

Читайте: Тройка лидеров без России: прогноз букмекеров на Евровидение 2020

Напомним, на Евровидении-2020 Украину будет представлять группа Go-A с песней Соловей.