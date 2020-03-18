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Заразился от хозяйки: от коронавируса впервые умерла собака

В Гонконге умерла единственная собака, которая ранее заразилась коронавирусом.

Ее хозяйка отказалась проводить вскрытие. Умер 17-летний померанский шпиц после того, как его вылечили и вернули домой.

Читайте: Симптомы коронавируса Сovid-19: как выявить болезнь

Собака находилась с 26 февраля под принудительным карантином в государственном учреждении, домой его вернули 14 марта.

Во время карантина собаке сделали пять тестов. Его 60-летняя хозяйка также переболела коронавирусом.

Ранее Факты ICTV писали, что в Греции наказали нарушителей мер карантина.

Источник: South China Morning Post

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