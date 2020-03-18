Заразился от хозяйки: от коронавируса впервые умерла собака

В Гонконге умерла единственная собака, которая ранее заразилась коронавирусом.
Ее хозяйка отказалась проводить вскрытие. Умер 17-летний померанский шпиц после того, как его вылечили и вернули домой.
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Собака находилась с 26 февраля под принудительным карантином в государственном учреждении, домой его вернули 14 марта.
Во время карантина собаке сделали пять тестов. Его 60-летняя хозяйка также переболела коронавирусом.
Ранее Факты ICTV писали, что в Греции наказали нарушителей мер карантина.
Источник: South China Morning Post
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