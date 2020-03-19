Из-за коронавируса Португалия объявила чрезвычайное положение

Из-за пандемии коронавируса Португалия объявила о чрезвычайном положении.

Ограничительные меры начнут действовать 19 марта и продлятся до 2 апреля 2020 года.

— Речь идет об ограничении движения людей, временном приостановлении права работников в жизненно важных секторах — здравоохранение, гражданская защита, безопасность и оборона — на забастовку, а также запрет на протесты и социальные или религиозные собрания, — сообщается в правительственном постановлении.

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Такие меры также дают возможность правительству требовать от компаний предоставлять услуги и менять свою деятельность или цены на товары в соответствии с потребностями страны. Власти также могут требовать, чтобы персонал в жизненно важных секторах работал в другом месте, чем обычно, и в разное время.

Напомним, ранее мы писали о том, как в разных странах мира наказывают граждан за несоблюдение карантина.

Источник: Politico