Коронавирус не был выведен искусственно — исследование

Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что коронавирус возник в результате естественной эволюции.

По результатам анализа структуры коронавируса SARS-CoV-2, он не был выведен искусственно в лаборатории.

Анализ генетического шаблона белковых шипов на внешней стороне вируса показывает, как он захватывает и проникает через внешние стенки клеток человека и животных.

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По словам ученых, естественную эволюцию вируса также подтверждает его молекулярная структура.

Основа SARS-CoV-2 существенно отличается от уже известных коронавирусов и в основном напоминает родственные вирусы, обнаруженные у летучих мышей и ящеров.

Ранее Факты ICTV писали, что в мире более 215 тыс. человек инфицированных коронавирусом.

Источник: Nature