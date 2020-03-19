Коронавирус не был выведен искусственно — исследование

Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что коронавирус возник в результате естественной эволюции.
По результатам анализа структуры коронавируса SARS-CoV-2, он не был выведен искусственно в лаборатории.
Анализ генетического шаблона белковых шипов на внешней стороне вируса показывает, как он захватывает и проникает через внешние стенки клеток человека и животных.
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По словам ученых, естественную эволюцию вируса также подтверждает его молекулярная структура.
Основа SARS-CoV-2 существенно отличается от уже известных коронавирусов и в основном напоминает родственные вирусы, обнаруженные у летучих мышей и ящеров.
Ранее Факты ICTV писали, что в мире более 215 тыс. человек инфицированных коронавирусом.
Источник: Nature