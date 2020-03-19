CNN проанализировал протекание заражения коронавирусом в Южной Корее и Италии и выживаемость больных Covid-19 в этих странах. Как выяснилось, практика борьбы с инфекцией и гендерно-возрастные характеристики тех, кто заболел, повлияли на показатель выживания после заболевания коронавирусом.

Какие это факторы?

Фактор 1. Возможность сделать тест на коронавирус

Тестирование не допускает распространения инфекции среди населения.

— В Южной Корее уровень тестирования был достаточно высоким — 3 592 тесты на миллион человек по состоянию на 8 марта, а смертность среди зараженных достаточно низкой — 66 смертей. Италия же наоборот тестирует значительно меньше людей — около 826 человек на миллион, а смертность среди тех, у кого диагностировали коронавирусную инфекцию, примерно в 10 раз выше, — говорится в материале.

Фактор 2. Средний возраст населения в стране

В стране с молодым населением меньше смертей от коронавируса.

— По данным ООН на 2015 год, Италия является второй после Японии по доле пожилых людей — 28,6% жителей этой страны старше 60 лет. Зато в Южной Корее только 18,5% населения — люди, которым 60 и больше лет, — приводит пример CNN.

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Фактор 3. Пол

Важную роль играет пол больных: женщины чаще выживают после заболевания коронавирусом, пришли к выводу журналисты СМИ.

— Во время вспышки в Китае уровень смертности составлял 4,7% у мужчин и 2,8% у женщин. Это тоже стало хорошей новостью для Южной Кореи, где 62% случаев произошли именно среди женщин, — сообщается в статье.

Фактор 4. Курение

Курение — еще один фактор, который влияет на уровень выживания.

— В Италии и Южной Кореи доля курильщиков примерно одинаковая: 24% и 27% соответственно. Однако среди курильщиков в этих странах есть большое гендерное различие: в Италии курят 28% мужчин против 20% женщин, а в Корее это около 50% мужчин и менее 5% женщин, — подводит итог CNN.

Итак, в странах, где у граждан есть возможность сделать тест на коронавирус, а само население молодое и не курит, больше шансов перенести пандемию без значительных потерь.

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