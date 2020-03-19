Не только Украина: в Лондоне закрывается метро из-за Covid-19

В столице Великобритании Лондоне с 19 марта закрываются 40 станций метро, будут сокращены автобусные маршруты.

Такое решение принято для предотвращения распространения коронавируса, а также в связи со спадом пассажиропотока.

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С 20 марта будет закрыта ветка метро Waterloo & City line, которая соединяет железнодорожный вокзал Ватерлоо с деловым центром Сити. На наземном метро тоже будут введены ограничения.

Напомним, 16 марта премьер Британии Борис Джонсон рекомендовал согражданам перейти на удаленную работу, прекратить все контакты и поездки, отказаться от посещения массовых мероприятий, пабов, клубов и театров. С пятницы в стране закроются все школы.