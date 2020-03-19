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Факты / Мир

Мир сошел с ума: Лукашенко назвал коронавирус психозом

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал коронавирус психозом.

Лукашенко считает, что люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса.

— Несмотря на какую-то критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже много психозов, и мы знаем, к чему это приводило.

Абсолютно убежден, что это один из таких же психозов, который кому-то на руку, а кому-то и во вред, — говорит он.

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Вместе с тем президент отметил, что власть должна исходить из той обстановки, которая складывается в стране и за ее пределами.

— Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, чем от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует.

По мнению Лукашенко, цивилизованный мир сошел с ума, а политики уже начали использовать ситуацию ради своих интересов.

Ранее Факты ICTV писали, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал острую реакцию на распространение коронавируса и назвал это тупостью.

Источник: Белта

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