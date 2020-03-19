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Факты / Мир

У князя Монако Альбера II положительный тест на Covid-19

У 62-летнего князя Монако Альбера II обнаружили коронавирус, однако состояние его здоровья пока не вызывает беспокойства.

Он продолжит работать в своих покоях и будет находиться на постоянной связи с членами правительства.

За князем наблюдает личный врач.

Читайте: В мире более 215 тыс. человек инфицированы коронавирусом

Альбер II стал первым главой государства, у которого обнаружили SARS-CoV-2.

Напомним, ранее коронавирус подозревали у президента Бразилии Жаира Болсонару. Первый тест дал положительный результат, но второй был отрицательным.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом, два из них — летальные.

Фото: Palais Princier de Monaco — Prince’s Palace of Monaco

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