В мире более 215 тыс. человек инфицированных коронавирусом

По состоянию на 07.20 19 марта в мире насчитывалось 218 814 тыс. человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 8,810 тыс., поправились более 84 тыс. человек.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 18,5 тыс., число скончавшихся — на 882.

На материковом Китае за последние сутки было зарегистрировано 11 летальных случаев от пневмонии и выявлено 13 новых больных, из них 12 — люди, прибывшие из-за рубежа.

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С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,237 тыс. человек, зарегистрировано 80,894 тыс. случаев заболевания.

До 2,978 тыс. увеличилось в минувшую среду число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 475 новых случаев смертельного исхода, вызываемого инфекцией. Всего в стране инфицировано 35,713 тыс. человек.

Напомним, из-за резкой вспышки коронавируса в Италии с 10 марта на всей территории страны действует карантин.

Граждане могут ездить только на работу или передвигаться в случае чрезвычайных ситуаций в семье.