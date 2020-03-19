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Факты / Мир

Вселенский патриарх поручил остановить все службы в храмах до конца марта

Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.

Патриархат, который является резиденцией духовного лидера для около 300 млн православных христиан во всем мире, объявил об этом в своем заявлении.

— Сегодня мы полностью заявляем о нашем церковном решении и мандате прекратить все богослужения, события и обряды, за исключением частных молитв в церквях, которые будут открыты до конца марта, — сказал патриархат.

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Он призвал всех ограничить свои поездки и оставаться в своих домах для собственной безопасности и безопасности населения.

Ранее в Украинской греко-католической церкви отметили, что считают нужным не касаться и не целовать иконы во время распространения коронавируса.

Источник: Paraskhnio

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