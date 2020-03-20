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Факты / Мир

Большинство больных коронавирусом до 50 лет нуждаются в госпитализации — ВОЗ

Данные по коронавирусу в мире показывают, что значительную долю пациентов, нуждающихся в госпитализации, составляют люди в возрасте до 50 лет.

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Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

— Каждая гибель человека — это трагедия. Это также мотивация усилиться и сделать все возможное, чтобы остановить передачу (коронавируса – Ред.) и спасти жизни, — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.

Также он обратился к молодому поколению с заявлением, что оно непобедимо.

— Этот коронавирус может положить вас в больницу на несколько недель, или даже убить вас. И даже если вы не заболели, выбор, который вы сделаете, может повлиять на жизнь и смерть другого человека, — добавил директор ВОЗ.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские исследователи разработали тесты для диагностики коронавируса.

Источник: World Health Organization

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