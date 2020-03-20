Коронавирус в США: жителям Калифорнии приказали не выходить из дома

Всем 40 млн жителям Калифорнии (США) приказано оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявил в обращении губернатор штата Гэвин Ньюсом.

По его прогнозам, около 56% населения Калифония, а это 25,5 млн человек, могут заразиться коронавирусом в течение восьми недель.

Поэтому, как отметил Ньюсом, люди могут выходить из дома только в случае крайней необходимости. Такие жесткие ограничения действуют на уровне одного штата.

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Сколько они будут продолжаться, пока неизвестно.

В то же время будут работать АЗС, аптеки и продуктовые магазины.

По состоянию на 20 марта в США коронавирусом заразились 14 250 человек, умерли уже 205 человек и 121 выздоровел.

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