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Факты / Мир

Коронавирус в Великобритании: Джонсон распорядился закрыть все заведения

В Великобритании за сутки от коронавируса умерли почти 40 человек. Возраст умерших от Covid-19 варьировался от 50 до 99 лет.

Количество случаев коронавируса в стране превышает 3,2 тыс. Всего от вируса умерли 167 человек.

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Также для предотвращения распространения коронавируса глава правительства Великобритании Борис Джонсон распорядился закрыть все кафе, пабы, рестораны и спортзалы в стране.

— Мы хотели бы, чтобы вы оставались дома для того, чтобы спасти жизни, — обратился британский премьер к жителям страны.


Ранее Факты ICTV писали, что студентов медвузов хотят привлечь к борьбе с коронавирусом.

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