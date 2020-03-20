Коронавирус в Великобритании: Джонсон распорядился закрыть все заведения

В Великобритании за сутки от коронавируса умерли почти 40 человек. Возраст умерших от Covid-19 варьировался от 50 до 99 лет.

Количество случаев коронавируса в стране превышает 3,2 тыс. Всего от вируса умерли 167 человек.

Читайте: Украинские исследователи разработали тесты для диагностики коронавируса

Также для предотвращения распространения коронавируса глава правительства Великобритании Борис Джонсон распорядился закрыть все кафе, пабы, рестораны и спортзалы в стране.

— Мы хотели бы, чтобы вы оставались дома для того, чтобы спасти жизни, — обратился британский премьер к жителям страны.

Ранее Факты ICTV писали, что студентов медвузов хотят привлечь