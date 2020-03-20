По состоянию на 20 марта в мире коронавирусом инфицировано 224 517 человек. При этом вылечились уже 86 025 пациентов.
От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 10 030 человек. Больше всего зараженных в Китае – 81 193 человека.
Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 41 035, новая болезнь убила уже 3 405 человек.
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На третьем месте по количеству больных находится Иран. Здесь зафиксировано 18 407 заражений и 1 284 смерти.
Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:
- Германия – 15 320;
- Франция – 11 010;
- Испания – 18 077;
- Нидерланды – 2 488;
- Норвегия – 1 471;
- Швейцария – 4 164;
- Швеция – 1 439;
- Бельгия – 1 175;
- Дания – 1 225;
- Австрия – 2 013;
- Польша – 355.
Коронавирусом в Украине по состоянию на 20 марта заразились 26 человек, трое из них умерли.
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