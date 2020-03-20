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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 20 марта

По состоянию на 20 марта в мире коронавирусом инфицировано 224 517 человек. При этом вылечились уже 86 025 пациентов.

От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 10 030 человек. Больше всего зараженных в Китае – 81 193 человека.

Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 41 035, новая болезнь убила уже 3 405 человек.

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На третьем месте по количеству больных находится Иран. Здесь зафиксировано 18 407 заражений и 1 284 смерти.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

  • Германия – 15 320;
  • Франция – 11 010;
  • Испания – 18 077;
  • Нидерланды – 2 488;
  • Норвегия – 1 471;
  • Швейцария – 4 164;
  • Швеция – 1 439;
  • Бельгия – 1 175;
  • Дания – 1 225;
  • Австрия – 2 013;
  • Польша – 355.

Коронавирусом в Украине по состоянию на 20 марта заразились 26 человек, трое из них умерли.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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