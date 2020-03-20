По состоянию на 20 марта в мире коронавирусом инфицировано 224 517 человек. При этом вылечились уже 86 025 пациентов.

От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 10 030 человек. Больше всего зараженных в Китае – 81 193 человека.

Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 41 035, новая болезнь убила уже 3 405 человек.

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На третьем месте по количеству больных находится Иран. Здесь зафиксировано 18 407 заражений и 1 284 смерти.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

Германия – 15 320;

Франция – 11 010;

Испания – 18 077;

Нидерланды – 2 488;

Норвегия – 1 471;

Швейцария – 4 164;

Швеция – 1 439;

Бельгия – 1 175;

Дания – 1 225;

Австрия – 2 013;

Польша – 355.

Коронавирусом в Украине по состоянию на 20 марта заразились 26 человек, трое из них умерли.

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