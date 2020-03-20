PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Польша может продлить запрет въезда для иностранцев до середины апреля

Правительство Польши может продлить до середины апреля запрет на въезд иностранцев в страну из-за эпидемии коронавируса.

Решение о продлении запрета уже принято. Правительство официально объявит об этом на следующей неделе.

Продление запрета призвано ограничить въезд в Польшу в период Пасхи.

Читайте: В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса

Если поляки захотят вернуться на праздники, им придется провести 14-дневный карантин.

Поэтому возвращение незадолго до праздников будет означать невозможность выйти из дома.

Пасху в Польше празднуют 12 апреля.

Напомним, с 13 марта в Польше действует временное закрытие границ для иностранцев.

В страну пускают только граждан Польши и тех, кто имеет вид на жительство.

Источник: RMF24

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка