Правительство Польши может продлить до середины апреля запрет на въезд иностранцев в страну из-за эпидемии коронавируса.

Решение о продлении запрета уже принято. Правительство официально объявит об этом на следующей неделе.

Продление запрета призвано ограничить въезд в Польшу в период Пасхи.

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Если поляки захотят вернуться на праздники, им придется провести 14-дневный карантин.

Поэтому возвращение незадолго до праздников будет означать невозможность выйти из дома.

Пасху в Польше празднуют 12 апреля.

Напомним, с 13 марта в Польше действует временное закрытие границ для иностранцев.

В страну пускают только граждан Польши и тех, кто имеет вид на жительство.

Источник: RMF24