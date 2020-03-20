PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Мир ведет войну с Covid-19, нужны нестандартные методы – генсек ООН

Мир находится в состоянии войны против коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Общаясь с журналистами в формате видеоконференции, Гутерриш призвал мировых лидеров предложить срочный и скоординированный ответ на кризис, вызванный пандемией.

— Мир стоит перед лицом общего врага. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, — сказал он.

Генсек ООН подчеркнул, что для борьбы с коронавирусом не подойдут стандартные инструменты.

Читайте: Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 20 марта

— Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа – его масштабу, — заявил он.

Напомним, из-за вспышки коронавируса Совет ООН отложил все заседания, запланированные на текущей неделе.

Источник: ТАСС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка