Мир ведет войну с Covid-19, нужны нестандартные методы – генсек ООН

Мир находится в состоянии войны против коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Общаясь с журналистами в формате видеоконференции, Гутерриш призвал мировых лидеров предложить срочный и скоординированный ответ на кризис, вызванный пандемией.

— Мир стоит перед лицом общего врага. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, — сказал он.

Генсек ООН подчеркнул, что для борьбы с коронавирусом не подойдут стандартные инструменты.

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— Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа – его масштабу, — заявил он.

Напомним, из-за вспышки коронавируса Совет ООН отложил все заседания, запланированные на текущей неделе.