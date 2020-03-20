Мир ведет войну с Covid-19, нужны нестандартные методы – генсек ООН

Мир находится в состоянии войны против коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Общаясь с журналистами в формате видеоконференции, Гутерриш призвал мировых лидеров предложить срочный и скоординированный ответ на кризис, вызванный пандемией.
— Мир стоит перед лицом общего врага. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, — сказал он.
Генсек ООН подчеркнул, что для борьбы с коронавирусом не подойдут стандартные инструменты.
Читайте: Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 20 марта
— Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа – его масштабу, — заявил он.
Напомним, из-за вспышки коронавируса Совет ООН отложил все заседания, запланированные на текущей неделе.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==