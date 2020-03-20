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Факты / Мир

Трамп отменил июньский саммит G7 в США из-за коронавируса

В разгар пандемии из-за коронавируса президент США Дональд Трамп решил провести ежегодный саммит G7 в июне при помощи видеконференций.

Из-за распространения вируса Трамп не станет приглашать других лидеров стран, как первоначально планировалось.

Американский лидер планировал принять лидеров Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии на своем частном гольф-курорте в Майами.

Это решение подверглось критике, поэтому Трамп решил перевезти саммит в  свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

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Теперь лидеры соберутся по видеосвязи, чтобы «каждая страна могла сосредоточить все свои ресурсы, чтобы среагировать на медицинские и экономические вызовы Covid-19», сообщил официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

Напомним, страны Большой семерки в своем заявлении назвали Covid-19 глобальным кризисом здравоохранения.

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