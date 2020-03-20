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Факты / Мир

В Польше введут режим эпидемии из-за коронавируса

В Польше в связи с распространением коронавируса объявили об эпидемии.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

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Также в целях предотвращения распространения коронавируса прийнято решение отемнить занятия в учебных заведениях до Пасхи – 14 апреля.

— Это трудное решение, но важное и необходимое для того, чтобы не произошло еще большего распространения коронавируса, — сказал Моравецкий.

Всего в Польше выявили 378 случаев коронавируса. Из них шесть человек умерли и один выздоровел.

Министр здравоохранения Польши спрогнозировал, что в ближайшие дни количество больных коронавирусом может вырасти до 1-2 тыс., а в ближайшие недели достичь отметки в 10 тыс.

Ранее Факты ICTV писали, что США приостанавливают выдачу виз на неопределенный срок из-за коронавируса.

Источник: Polskie Radio

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