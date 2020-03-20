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В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка

В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

62-летняя женщина лечилась в больнице города Романо-ди-Ломбардия в провинции Бергамо.

Читайте: В Бергамо, где живет Малиновский, военная техника колоннами вывозит тела

—  Связь с больницей уже установили, и родственникам умершей сообщили, — говорит Сергей Погорельцев, директор Департамента консульской службы МИД.

Как писали Факты ICTV, 13 марта от коронавируса в Италии умерла гражданка Украины 66-летняя Раиса Малышева. Женщина работала в провинции Брешия.

Фото: Dreamstime

Источник: Украинская правда

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