В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка.
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.
62-летняя женщина лечилась в больнице города Романо-ди-Ломбардия в провинции Бергамо.
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— Связь с больницей уже установили, и родственникам умершей сообщили, — говорит Сергей Погорельцев, директор Департамента консульской службы МИД.
Как писали Факты ICTV, 13 марта от коронавируса в Италии умерла гражданка Украины 66-летняя Раиса Малышева. Женщина работала в провинции Брешия.
Фото: Dreamstime
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