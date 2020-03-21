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Факты / Мир

Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По состоянию на 21 марта в мире инфицировано коронавирусом 261 886 человек. Излечиться от болезни удалось 88 тыс. пациентов. 11 167  людей — скончались.

Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – там заразились 81 193 человека. В Италии инфицировались 47 021 человек, а умерло – 4 032 .

Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимает Иран. Общее количество больных в стране составляет 18 407.

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По состоянию на 21 марта в Украине лабораторно подтверждено 41 случайCovid-19, трое из них — летальные.

Ранее Факты ICTV писали, где пройти тест на коронавирус в Киеве и регионах.

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