Сейчас в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса.

Об этом на пресс-конференции сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув.

По ее словам, научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют разработку вакцины от коронавируса, и уже сейчас начинаются их клинические испытания.

— Пройдет определенное время, прежде чем у нас будет вакцина, которая сможет использоваться, но работы ведутся, и мы очень благодарны всем партнерам, которые проводят эти клинические испытания, — подчеркнула Керхоув.

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В то же время, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Раян отметил, что, хотя работы по созданию вакцин ведутся с беспрецедентной скоростью, все необходимые испытания должны быть проведены с соблюдением всех мер безопасности.

— Единственное, что может быть опаснее плохого вируса — это плохая вакцина. Если нам удастся разработать эффективную вакцину, мы должны будем обеспечить, чтобы эта вакцина была доступна для всех, — сказал он.

Напомним, 18 марта в ВОЗ заявили о начале тестирования вакцины от коронавируса Covid-19.

Источник: ВОЗ