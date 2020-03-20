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Факты / Мир

Ватикан отпустил заразившимся коронавирусом и врачам все грехи

Святой престол решил отпустить грехи католикам, которые заразились коронавирусом, а также их родственникам, лечащим врачам и всем, кто за ними ухаживает и рискует заразиться ради помощи.

Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба Ватикана.

— Грехи им будут отпущены без очной исповеди, им будет достаточно посмотреть трансляцию нескольких служб, читать молитвы с четками, по меньшей мере в течение получаса читать Писание и быть в мыслях чистыми от грехов.

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Церковь также пообещала отпустить все грехи умирающим католикам, если они этого хотят и если они в жизни регулярно произносили хотя бы некоторые молитвы.

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