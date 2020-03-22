Справочник по противодействию и лечению коронавируса от китайских врачей перевели на русский

Фонд китайского миллиардера Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык методических рекомендаций по борьбе с вирусом Covid-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян.

Поэтому теперь каждый может загрузить 69-страничный справочник по противодействию и лечению коронавируса.

Однако этот документ не является официальным, который бы одобрил Минздрав Украины.

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К слову, сейчас в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса. Научно-исследовательские центры во всем мире ускоряют их разработку и уже начинаются клинические испытания.

Так, компания владельца Хоффенхайма сообщила, что близка к созданию вакцины от коронавируса.