По состоянию на 22 марта в мире инфицировано коронавирусом 307 280 человек. Излечиться от болезни удалось 92 378 тыс. 13 049 людей — скончались.

Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – там заразились 81 349 человека. В Италии инфицировались 53 578 осіб человек, а умерло – 4 825.

Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимают США. Общее количество больных в стране составляет 26 747.

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По состоянию на 22 марта в Украине лабораторно подтверждено 47 случаев Covid-19, трое из них — летальные.

Ранее Факты ICTV писали, где пройти тест на коронавирус в Киеве и регионах.