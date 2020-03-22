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Факты / Мир

Коронавирус в Польше: число жертв растет

В Польше подтвердились 16 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 22 марта в стране зафиксировали 563 случаев Covid-19, из них семь человек умерли от болезни, а один выздоровел.

В больнице города Познань умерла 37-летняя женщина, которая была в тяжелом состоянии с сопутствующими заболеваниями.

В Польше в мероприятиях по противодействию коронавируса задействовано более 4 тыс. военнослужащих.

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Также в рамках акции эвакуации воздушным путем поляков из разных городов мира домой (LOT do domu) в Польшу эвакуировали более 20 тыс. человек, еще 45 тыс. также планируют вернуться домой.

Ранее Факты ICTV писали, что Минздрав призывает студентов старших курсов медвузов присоединиться к борьбе с коронавирусом.

Источник: Ministerstwo Zdrowia

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