По состоянию на 22 марта в мире коронавирусом инфицированы 307 280 человек, вылечились уже 92 376 пациентов.

От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 13 049 человек. Больше всего зараженных в Китае — 81 348 человек.

Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 53 578, болезнь убила уже 4 825 человек.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

Германия — 22 364;

Франция — 14 485;

Испания — 25 496;

Нидерланды — 3 640;

Норвегия — 1 471;

Швейцария — 6 652;

Швеция — 1 770;

Бельгия — 2 815;

Дания — 1 420;

Австрия — 3 021;

Польша — 536.

В Украине по состоянию на 22 марта зафиксировано 47 случаев заболевания коронавирусом.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Черновицкой области (25). В Киеве коронавирусом заболели 10 человек.