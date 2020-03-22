PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 22 марта

По состоянию на 22 марта в мире коронавирусом инфицированы 307 280 человек, вылечились уже 92 376 пациентов.

От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 13 049 человек. Больше всего зараженных в Китае — 81 348 человек.

Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 53 578, болезнь убила уже 4 825 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

  • Германия — 22 364;
  • Франция — 14 485;
  • Испания — 25 496;
  • Нидерланды — 3 640;
  • Норвегия — 1 471;
  • Швейцария — 6 652;
  • Швеция — 1 770;
  • Бельгия — 2 815;
  • Дания — 1 420;
  • Австрия — 3 021;
  • Польша — 536.

В Украине по состоянию на 22 марта зафиксировано 47 случаев заболевания коронавирусом.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Черновицкой области (25). В Киеве коронавирусом заболели 10 человек.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка