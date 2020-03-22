По состоянию на 22 марта в мире коронавирусом инфицированы 307 280 человек, вылечились уже 92 376 пациентов.
От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 13 049 человек. Больше всего зараженных в Китае — 81 348 человек.
Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 53 578, болезнь убила уже 4 825 человек.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:
- Германия — 22 364;
- Франция — 14 485;
- Испания — 25 496;
- Нидерланды — 3 640;
- Норвегия — 1 471;
- Швейцария — 6 652;
- Швеция — 1 770;
- Бельгия — 2 815;
- Дания — 1 420;
- Австрия — 3 021;
- Польша — 536.
В Украине по состоянию на 22 марта зафиксировано 47 случаев заболевания коронавирусом.
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Черновицкой области (25). В Киеве коронавирусом заболели 10 человек.